Депутат Госдумы рассказал об общении с представителями наркобизнеса

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал о том, как случайно в Telegram попал в чат с представителем наркобизнеса. Об этом 11 февраля сам Горелкин заявил в своем Telegram-канале.

Депутат рассказал, что кликнул на рекламу в Facebook и из социальный сети его перебросило в чат с «HR-специалистом наркоторговцев».

«Мы ничуть не ошиблись насчет характера работы. Это не розыгрыш и не ошибка. Ищут закладчиков и фасовщиков наркотиков. На собеседование может с ходу попасть ваш сын-школьник или дочь-студентка. Ограничений никаких, нужен паспорт или 5 тыс. рублей под залог первой закладки», — написал Антон Горелкин.

После произошедшего инцидента депутат намерен подать запрос в правоохранительные органы. Он отметил, что после этого случая убедился в том, что социальные сети должны нести ответственность за публикуемый контент.

В переписке представитель наркобизнеса отметила, что подобные рекламные объявления публикуются напрямую через рекламный сервис Facebook, добавил он.

Днем ранее Госдума в ходе первого пленарного заседания приняла решение об установлении наказания за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Виновным будет грозить до 10 лет тюрьмы.

В Госдуме также предлагают предусмотреть наказание в виде лишения свободы до 15 лет и запрет на право занимать некоторые должности на срок до 20 лет тем, кто будет виновен в склонении к употреблению наркотиков, которое повлечет смерть двух и более лиц.

Ранее, 4 февраля, президент России Владимир Путин утвердил административную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота).