Реставрацию Волочаевского памятника-музея завершат до октября в ЕАО

Волочаевский памятник-музей в Еврейской автономной области отреставрируют до 1 октября 2021 года. Подрядчик воссоздаст первоначальный облик объекта культурного наследия.

Музей-памятник был построен в 1928 году, в нем хранились подлинные экспонаты времен гражданской войны. К концу XX века здание оказалось заброшенным, а большая часть экспозиции перевезена в Хабаровский краеведческий музей. Комплекс пришлось законсервировать. Решение о реставрации было принято после активного взаимодействия губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна с Министерством культуры РФ. Аукционная стоимость ремонта составила 24,99 млн рублей.

Проектную документацию разработали по старым фотографиям и техническим планам уникального здания. Строители уже привели в порядок отдельные элементы — заменили крышу первого этажа, укрепили лестницу и демонтировали старый пол. Стены очищены от старого бетона и подготовлены к дальнейшим работам. Об этом пишет ИА EAOMedia.

В дальнейшем рабочим предстоит провести внешнюю и внутреннюю отделку здания, отреставрировать скульптурную композицию на крыше и воссоздать окна и двери из сосны.

Вернуть вывезенные экспонаты в музей не представляется возможным. Однако проект предполагает создание интерактивного музея Волочаевского сражения. В разработке концепции участвуют краеведы, Российское военно-историческое общество и департамент музеев Министерства культуры РФ.

Памятник-музей находится на месте боя на вершине сопки Июнь-Корань. Рядом с памятником расположена братская могила воинов, принимавших участие в сражении.