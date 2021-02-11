Ледовую переправу длиной 11 км открыли в Иркутской области

Ольхонскую ледовую трассу через озеро Байкал открыли в Иркутской области. Протяженность переправы составляет 11 км.

Дорогу Куркут – Иркутская губа обследовала комиссия, в состав которой вошли представители государственной инспекции по маломерным судам, Госавтоинспекции, администрации Ольхонского района и дорожной службы. Специалисты проверили соответствие ледовой дороги требованиям безопасности и провели контрольные замеры толщины льда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. На трассе выставлены информационные знаки, размещены пункты обогрева.

Движение по переправе будет осуществляться в круглосуточном режиме. Скорость движения составляет не более 10 км/ч. Толщина льда на трассе достигает 70 см, выехать на лед могут автомобили массой не более 10 т.

В инспекции по маломерным судам напоминают, что самовольный выезд на лед может привести к провалу. Водителям не рекомендуют выезжать за ограничительные вешки.