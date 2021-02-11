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Минздрав Ставрополья назвал невозможной подмену тел детей на кукол в роддоме

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История с подменой тел новорожденных детей на кукол в перинатальном центре Ставрополя невозможна. Об этом заявил глава краевого Минздрава Владимир Колесников в четверг, 11 февраля.

«Развитие такого сценария, который был описан в этом ролике, невозможно. Потому что крайне строгое отношение к наблюдению и госпитализации пациенток в перинатальный центр, ведению послеродового периода. Все те административные установки — на прохождение документов, соблюдение норм и правил — делают невозможным такое», — сказал он телеканалу РЕН ТВ.

По словам Колесникова, если в крае фиксируется мертворождение или младенческая смерть, главе Минздрава региона тут же сообщают об этом.

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В случае смерти тело передают для патологоанатомического исследования в подразделение, с которым заключен договор у перинатального центра. Родственники могут его забрать лишь после прохождения определенных процедур.

«Другое развитие ситуации невозможно», — подчеркнул он, добавив, что ситуации с потерей документов также не может произойти.

Колесников также отметил, что существует как бумажный документооборот, так и электронный. Деятельность перинатальных центров контролируется при помощи видеокамер, поэтому исключены ситуации с проникновениями, которые невозможно проследить.

Сама женщина, которая выдумала историю с рождением детей, а затем подменила их «тела» на куклы, рассказала полиции, что не хотела расстраивать мужа тем, что оказалась не беременна после положительного теста. По ее словам, отсутствие беременности показало УЗИ. В результате она решила обмануть супруга.

«Я ничего никому не сказала. Я готовилась к родам уже. Я покупала вещи детям, заказывала кроватку. Когда я пришла заказывать кроватку, я увидела в магазине эти пупсики, эти куколки», — рассказала она.

Вместо роддома девушка уехала на съемную квартиру, где и разыграла «роды». Она подчеркнула, что не думала, что обман понесет за собой такие последствия.

Накануне в интернете было размещено видео с одного из кладбищ в Дагестане. На ролике видно, как отец, хоронивший своих умерших в роддоме младенцев, обнаружил на кладбище, что в погребальное покрывало завернуты куклы. Он заверял, что дети родились в Ставрополе в Перинатальном центре №1 в ночь со 2 на 3 февраля. Губернатор региона Владимир Владимиров пообещал разобраться в ситуации, а позднее подтвердил, что история оказалась фейком.

Мать женщины, разыгравшей «подмену» детей, извинилась за поступок дочери. Она добавила, что у девушки проблемы с психикой, и заверила, что отведет ее к специалистам.

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