Эпидемиолог рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в Подмосковье

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш рассказала в четверг, 11 февраля, о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе.

«В Московскую область поступило 276 тыс. доз, привито у нас более 160 тыс. человек», — сказала она в ходе круглого стола в Мособлдуме, передает «РИА Новости».

Ранее в это же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России. По его словам, масштабная вакцинация в РФ — на начальном этапе.

Также Песков отметил, что при вакцинации жителей России от коронавируса нельзя использовать «метод кнута и пряника», необходимо вести разъяснительную работу, передает НСН.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса. Согласно последним данным исследований, его эффективность составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По данным на 11 февраля, в России за сутки было выявлено 15 038 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 4 027 748, передает RT.

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