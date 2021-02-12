Шик, блеск, андеграунд: главные петербургские выставки февраля

Старинные шарманки и манекены, шедевры мирискусников, фотопортреты рок-кумиров 1980-х и яйца Фаберже со всего мира. В этом месяце музеи Санкт-Петербурга демонстрируют выставки на любой вкус. «Известия» выбрали наиболее интересные из них.

«Театр Александра Бенуа. Мания Петрушки»

Фото: пресс-служба Театрального музея

Выставка в Полярном флигеле Шереметевского дворца, новом пространстве Театрального музея, прекрасно дополняет другую экспозицию к 150-летию Александра Бенуа, открытую Русским музеем в Инженерном замке. Там выдающийся художник, критик, лидер художественного объединения «Мир искусства» был показан как сценограф только отчасти, эскизы костюмов экспонировались среди живописи и графики. Театральный музей сделал ставку именно на театр, и дело не столько в артефактах, сколько в их представлении. Отдельный зальчик выделен для балета «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского — пожалуй, главного театрального детища Бенуа, который сочинил к спектаклю «Русских сезонов» не только оформление, но и либретто.

Старинная шарманка и реконструкции театральных макетов, парящие в воздухе манекены в костюмах и ожившие видеопроекции, эскизы и фотографии, зеркальные конструкции и контрастное освещение — всем этим дизайнер выставки Юрий Сучков воспользовался так, чтобы мы почувствовали себя больше в театре, чем в музее. «Петрушка» антрепризы Сергея Дягилева вписан в контекст петрушечного театра в России. Особое внимание уделено и балету «Павильон Армиды» на музыку Николая Черепнина, представлены подлинные костюмы 1907 года, в которых танцевали артисты Мариинского театра.

Множество эскизов Бенуа к разным спектаклям, драматическим и музыкальным, в том числе из собрания музея-заповедника «Петергоф», также ценный материал. Бенуа был художником драмы, оперы и балета, сотрудничал с императорскими театрами и новатором Дягилевым, со Станиславским и БДТ, и Театральный музей показал художника в наиболее возможной широте.

Выставка открыта до 14 марта

«Ленинградский рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею»

Фото: пресс-служба Русского музея

В выставочных залах Строгановского дворца (Русский музей) открылась экспозиция, которая, казалось бы, совершенно не подходит старинному особняку: она освещает андеграундную музыкальную жизнь вокруг Ленинградского рок-клуба, открытого в 1981 году. Выразительные фотографии, сделанные Джоанной Стингрей, Валентином Барановским, Наташей Васильевой-Халл и другими свидетелями восхождения рок-кумиров, распределены по группам: от «Аквариума» до «Кино», от «Алисы» до «Автоматических удовлетворителей». Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Константин Кинчев и другие рокеры показаны как в приватной обстановке, так и во время концерта, «во всеоружии».

Зафиксированы и моменты из жизни, например проникновение фанатов на концерт через окно туалета. Но всё же самое интересное тут — выставленные в витринах артефакты вроде гитары БГ, рукотворно оформленных магнитоальбомов или машинописного устава клуба любителей рок-музыки. На стене висит снятый указатель дома — «Улица Рубинштейна, 13»: по этому адресу находилась легендарная площадка. Жаль, что выставочное пространство дворца, само по себе весьма нейтральное, никак не преображено и не оформлено: стандартная развеска фотографий по стенам. Хотя сам поворот — в дворцовые стены вошла культура, царствовавшая в ДК, подпольных клубах и квартирах, — требовал игры с пространством.

Отчасти этот недостаток искупает показ документалок Алексея Учителя «Рок» и «Последний герой»: музыка, движения, голоса певцов поколения служат важным дополнением изобразительного материала. Кстати, режиссер предоставил для выставки уникальные, не вошедшие в фильмы кадры.

Выставка открыта до 10 мая

«Фаберже — ювелир Императорского двора»

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа

Выставка в Гербовом зале Зимнего дворца — дань памяти прославленному ювелиру Карлу Фаберже и напоминание о его «генетической» связи с Эрмитажем. Как ювелира его во многом сформировала Галерея драгоценностей: у Фаберже была возможность работать там. Первая выставка мастера прошла в 1902 году в Петербурге при поддержке музея. А спустя несколько лет Фаберже получил титул придворного ювелира.

Музей показал не только свое собрание, в выставке участвуют другие российские институции, а также Музей Фаберже в Баден-Бадене (Германия). Любопытно, что собраны не только драгоценности, воплощавшие шик и блеск Российской империи, — украшения императриц и знаменитые пасхальные яйца, короны, тиары, но и предметы времен Первой мировой войны, когда фирма вынуждена была приспособиться под нужды военного времени: кастрюля, емкость для стерилизации, походный самовар.

Выставка открыта до 14 марта

«Валерий Лукка. Бродяга и Борей»

Фото: Андрей Рыбачек

Название выставке известного петербургского живописца дал сборник стихов и прозы его брата, поэта Николая Лукки, умершего в 2017 году. Экспозицию, разместившуюся в Большом выставочном зале Фонтанного дома (Музей Анны Ахматовой), скрепляет тема двух братьев. Здесь живописный портрет брата авторства Валерия Лукки, картина «Окраина Колпино» резонирует со стихами Николая, посвященными этому спальному району под Петербургом, «Кочегар» напоминает о периоде, когда братья работали в угольных котельных. Распечатанные строчки стихов дополняют картины.

Представлены и работы Валерия, созданные после смерти брата и вроде бы не имеющие к нему отношения. Скажем, датированная 2020 годом картина «Букет». Издалека это красивый натюрморт, а подойдешь ближе и видишь, что вместо бутонов приклеенные и подкрашенные медицинские маски: живописец отражает современные реалии, которых брат уже не увидит.

Живопись Лукки вообще цепляет своими неровностями, объемной фактурой: на холст наклеены фрагменты картонной коробки, ткани, цилиндрики, напоминающие окурки... То, что вблизи кажется грубым и даже отталкивающим, издалека сливается в прекрасную композицию, пронизанную настроением. Здесь невольно вспоминаются ахматовские строки «когда б вы знали, из какого сора растут стихи», и думаешь о символичном совпадении выставки с пространством музея.

Выставка открыта до 23 февраля

«Литература в квадрате»

Фото: пресс-служба Музея Набокова

В Музее Набокова открылась выставка авторских платков, созданных на литературные темы. Это совместный проект творческого объединения AGORApro&Anna Tolstikova и Музея истории русского платка и шали из Павловского Посада. Куратором выступила московская художница Анна Толстикова. Здесь есть платки, посвященные Ахматовой, Тургеневу, Черубине де Габриак. Совсем новая работа — платок с изображением петербургского дома-колодца, посвященный Достоевскому, 200-летие которого будет отмечаться в этом году. Конечно, не обошлось и без платка, адресованного Дому Набокова.

Выставка открыта до 27 февраля