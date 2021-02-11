Малавийский боксер Чилемба рассказал о настрое перед боем с Чудиновым

Малавийский боксер Айзек Чилемба уверен в победе над россиянином Федором Чудиновым. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Федя Чудинов, я буду с тобой драться. Это будет хороший бой. Чудинов отличный боец. В этот раз я буду драться во втором среднем весе, последний раз я дрался в этом весе в 2010 году. Это большой вызов для меня», — отметил спортсмен

Он подчеркнул, что постоянно готовится к предстоявшему бою и знает, как привести себя в прекрасную форму. Чилемба добавил, что с нетерпением ждет визита в Россию и встречи со своим соперником.

«Я одержу победу, а те парни мне помогут!», — заключил Чилемба, имея в виду своих спарринг-партнеров.

В рамках турнира «Короли ринга», который пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл», профессиональные боксеры встретятся со спортсменами из других дисциплин и популярными блогерами. В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо поединка Чудинов с Чилембой на ринге встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.