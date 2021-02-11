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Потепление до +10 градусов прогнозируют в Приморском крае

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Синоптики прогнозируют оттепель на территории Приморского края. В ближайшие дни в регионе потеплеет до +10 градусов.

Наиболее высокая температура ожидается на юге и востоке Приморья. При этом 14 февраля в регионе прогнозируют снег. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В большинстве районов температура повысится на 2–7 градусов. Синоптики отмечают, что в Приморье начались весенние процессы. В некоторых районах уже регистрируют цветение вербы.

После 14 февраля к Приморью подойдет новый атмосферный фронт, который принесет понижение температуры.

Ранее синоптики предупредили о сильном снегопаде на территории Москвы. Обильные осадки приведут к образованию сугробов глубиной 50 см. Снегопад продлится в течение двух дней.

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