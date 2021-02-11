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Автобус с российскими рыбаками попал в ДТП в Норвегии

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Автобус, в котором находились 38 рыбаков с российских промышленных судов для лова рыбы тралом, съехал в кювет в Норвегии. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщило генконсульство России в Киркенесе.

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«11 февраля около 07:30 утра (09:30 мск) автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера «Обеляй» и четыре с траулера «Капитан Дураченко») и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП Стурскуг–Борисоглебск, съехал в кювет», — говорится в сообщении на странице генконсульства в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной информации, пять человек получили легкие травмы. Спасатели оказали первую помощь пострадавшим и перевезли российских рыбаков в больницу Киркенеса.

Отмечается, что судовое агентство намерено доставить моряков в Россию другим автобусом.

Ранее, 28 февраля, стало известно о том, что два рыбака-любителя чуть не утонули на Сахалине. Инцидент произошел в селе Охотское в заливе Мординова. Двое рыбаков ехали на снегоходе и в какой-то момент провалились под лед. Толщина льда в водоеме стала тоньше из-за погодных условий: на острове прошла метель.

Мужчинам удалось выбраться, но снегоход утонул. На месте провала рыбаки оставили ярко-зеленую бутылку, чтобы другие рыбаки были осторожнее.

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