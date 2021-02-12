Россияне стали больше следить за гигиеной на работе

В 2020 году изменилось поведение россиян на работе, выяснил сервис для быстрого поиска работы Worki совместно с ResearchMe. Данные есть в распоряжении «Известий».

Так, согласно исследованию сервиса, 37% опрошенных людей стали чаще мыть руки, 34% носят маску на постоянной основе, 21% меньше стали трогать лицо руками и чаще используют санитайзер. Также 21% респондентов следят за тем, чтобы клиенты надевали маску и перчатки.

Кроме того, 23% респондентов стали чаще интересоваться здоровьем своих коллег, а 19% коллег стали реже видеться друг с другом. В свою очередь, 12% стали чаще оставаться дома при легком недомогании в сравнении с периодом до пандемии коронавируса.

О соблюдении гигиенических норм позаботились и сами работодатели. Сотрудники российских компаний отметили, что в их компании выдают маски и перчатки (43%) и проводят дезинфекцию и проветривание помещений (36%).

Работники также отметили, что их работодатели стали ежедневно измерять температуру сотрудников (35%). По словам 11% специалистов, в их компании стали оплачивать тесты на коронавирус.

В опросе приняли участие 1574 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих на территории РФ. Большинство опрошенных — представители сфер торговли, образования, промышленности, строительства и работники государственной службы.

Ранее 11 февраля врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что обязательный масочный режим в России можно будет отменить не раньше мая, а в Москве — в июне. По его словам, пока это делать «еще рано». Он отметил, что в настоящий момент «есть большая группа людей», восприимчивых к COVID-19, которые не переболели. Научные работы показывают, что коронавирус — дозозависимая инфекция и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм.

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