Ученые определили вызывающий доверие темп речи

Наибольшее доверие вызывает речь того выступающего, чья частота голоса снижается во время выступления, также значение имеет правильная расстановка акцентов в речи. Это следует из результатов исследования группы европейских ученых, их статья опубликована журналом Nature Communications.

В эксперименте приняли участие 200 добровольцев. Им необходимо было прослушать речь и оценить эффективность говорящего. Для чистоты восприятия проводились отдельные прослушивания с разницей в несколько дней. Голос говорящего синтезировали с применением специальных компьютерных программ.

После оценки полученных результатов ученые пришли к выводу, что главной особенностью идеальной речи является произношение диктора и впечатление, которое создает его голос.

Во время разговора не стоит смеяться, смех не привлекает внимания слушателей, отметили исследователи. Как показал эксперимент, для того чтобы удерживать внимание публики, оратор должен произносить слова с равномерно снижающейся высотой голоса. Не меньшую роль играет правильная расстановка акцентов в речи.

В декабре 2020 года ученые из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии доказали, что собаки не умеют различать слова, отличающиеся фонемным звучанием, несмотря на чуткий слух.

Как отмечалось в исследовании, собаки обладают способностями к социальному познанию и общению, но количество слов, которые они способны распознавать, остается очень низким.