Аэровокзал в Тобольске достроят в этом году

В Тобольске идет второй этап строительства аэропорта, на данный момент он закончен на 40%. Планируется полностью завершить строительство в 2021 году.

«Уже погружено 600 свай для основания здания аэровокзала, устроен его фундамент, выполнен теплый контур гаража для спецтехники. В январе этого года произвели монтаж основных металлоконструкций вокзала. Далее начнут возведение фасада здания аэровокзала», — уточнили в пресс-службе СИБУРа.

На первом этапе строители сдали в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу, перрон, рулежные дорожки, обустроили водосточную сеть. Второй этап предполагает создание аэровокзала площадью 5 тыс. кв. м и инфраструктуры. портал «Наш город».

Ранее саратовский международный аэропорт Гагарин получил вторую категорию метеоминимума. В воздушной гавани завершены работы по монтажу светосигнального и радиотехнического оборудования, которые длились несколько месяцев. Росавиация выдала необходимый сертификат соответствия, теперь самолеты смогут приземляться в условиях плохой видимости.