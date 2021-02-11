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Землетрясение магнитудой 4 произошло рядом с Курильскими островами

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Сейсмологи зарегистрировали новое землетрясение утром 11 февраля в море рядом с Курильскими островами. Местные жители не ощутили подземные толчки.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», эпицентр землетрясения находился рядом с Малой Курильской грядой. Очаг залегал на глубине 45 км, магнитуда землетрясения составила 4. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Кроме того, 11 февраля активность проявил вулкан Эбеко на острове Парамушир. Он выбросил столб пепла на высоту 2 км. Шлейф растянулся в северном направлении на 3 км.

7 февраля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в южной части Филиппин. Очаг находился на глубине 30 км. В результате происшествия пострадали не менее трех человек. В городе Котабато повреждено восемь домов и две церкви.

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