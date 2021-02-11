Ключи от новой техники передали энергетикам Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник вручили псковским энергетикам награды и ключи от новой техники. Церемония состоялась в четверг, 11 февраля, сообщает Псковское агентство информации.

Десяти сотрудникам «Россети Северо-Запад» вынесены благодарности от предприятия и от администрации Псковской области. Их отметили за оперативную работу по восстановлению подачи электричества во время тяжелых погодных условий в начале этого года.

Ключи от новых грузовиков «ГАЗ» получили 14 бригад.

Также на церемонии присутствовал глава регионального МЧС Валерий Филимонов. «Во время ледяного дождя коллектив показал слаженную бескорыстную работу. Мы в кратчайшие сроки ликвидировали ситуацию и дали электроэнергию в дома», — заявил он.

В конце декабря 65 автомобилей скорой помощи и другого спецтранспорта получили медицинские учреждения Псковской области. В церемонии также принял участие губернатор региона Михаил Ведерников.