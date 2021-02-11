Во Владивостоке задержали подозреваемого в нападении на полицейского 23 января

Во Владивостоке задержан третий подозреваемый по делу о применении насилия к полицейскому на несанкционированной акции 23 января, сообщили в четверг, 11 февраля, в УМВД по Приморскому краю.

«Во Владивостоке по подозрению в нападении на сотрудника патрульно-постовой службы во время несанкционированного митинга задержан местный житель. На протяжении двух недель мужчина скрывался от органов следствия, меняя место жительства», — говорится в сообщении ведомства.

46-летнего подозреваемого задержали и привезли в региональное управление Следственного комитета РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия по отношению к представителю власти.

В УМВД предупредили об ответственности за призывы к участию в несанкционированных мероприятиях, за которые грозит ответственность вплоть до уголовной.

Полиция призывает граждан не принимать участия в несогласованных акциях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

В ведомстве напомнили, что за нарушение порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования действующим законодательством установлена административная ответственность в виде штрафа до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Кроме того, КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего подобные мероприятия.

В Москве и ряде российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные акции, результатами которых стали задержания в связи с хулиганством, применением насилия к правоохранителям и нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

30 января после несогласованной акции во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Один из подозреваемых напал на сотрудника ОМОН и нанес ему удары по голове и телу — фигуранта арестовали на два месяца. Второй подозреваемый был на незаконном мероприятии в маске, он напал на заместителя командира полка ППСП УМВД и старшего инспектора отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, но позже явился с повинной.

Среди задержанных на акциях граждан были дети. За день до этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Ранее 11 февраля Генеральная прокуратура России вновь напомнила об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях, а также об ответственности, в том числе уголовной, за неудаление подобных сообщений владельцами сайтов.