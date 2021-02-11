МИД обвинил членов МАГАТЭ в попытках эскалации ситуации вокруг Ирана

Несколько стран Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе входящих в совет управляющих организации, используют любой повод для эскалации вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.

Он объяснил, что МАГАТЭ следит за ситуацией, публикует доклады. Однако содержание этих документов «моментально становится достоянием гласности». Рябков выразил уверенность, что неправильно выносить ряд вопросов на публику, прежде чем эксперты из делегации в Вене их проработали. Он подчеркнул, что подобное поведение контрпродуктивно.

«Но есть влиятельные силы, в том числе среди членов Совета управляющих МАГАТЭ, среди стран, которые туда входят, которые заинтересованы в использовании любой возможности для, если хотите, нагнетания обстановки, создания дополнительного ажиотажа и на этой основе оказания давления на Тегеран, что контрпродуктивно на наш взгляд. Об этом мы тоже заявляем прямо», — сказал он журналистам «РИА Новости».

Он напомнил, что из МАГАТЭ постоянно «утекают» конфиденциальные документы в СМИ. Россия намерена поставить этот вопрос перед агентством.

Ранее, 4 февраля, первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что возвращение Ирана к СВПД зависит от готовности США в приоритетном порядке снять санкции с Тегерана.

В тот же день, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения СВПД.

СВПД между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ страны от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.