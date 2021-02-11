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МИД обвинил членов МАГАТЭ в попытках эскалации ситуации вокруг Ирана

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Несколько стран Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе входящих в совет управляющих организации, используют любой повод для эскалации вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.

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Он объяснил, что МАГАТЭ следит за ситуацией, публикует доклады. Однако содержание этих документов «моментально становится достоянием гласности». Рябков выразил уверенность, что неправильно выносить ряд вопросов на публику, прежде чем эксперты из делегации в Вене их проработали. Он подчеркнул, что подобное поведение контрпродуктивно.

«Но есть влиятельные силы, в том числе среди членов Совета управляющих МАГАТЭ, среди стран, которые туда входят, которые заинтересованы в использовании любой возможности для, если хотите, нагнетания обстановки, создания дополнительного ажиотажа и на этой основе оказания давления на Тегеран, что контрпродуктивно на наш взгляд. Об этом мы тоже заявляем прямо», — сказал он журналистам «РИА Новости».

Он напомнил, что из МАГАТЭ постоянно «утекают» конфиденциальные документы в СМИ. Россия намерена поставить этот вопрос перед агентством.

Ранее, 4 февраля, первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что возвращение Ирана к СВПД зависит от готовности США в приоритетном порядке снять санкции с Тегерана.

В тот же день, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения СВПД.

СВПД между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ страны от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.

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