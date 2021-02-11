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Новые рентгеноаппараты поступили в больницу в Прилузье

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В Прилузскую ЦРБ (Республика Коми) поступили новые цифровой и передвижной рентгеновские аппараты. Местным жителям больше не придется ездить в Сыктывкар на рентген, сообщает телеканал «Юрган».

Новый стационарный аппарат отечественного производства делает снимки в цифровом варианте нажатием кнопки. Специалисту остается только описать снимок и дать пациенту ответ, таким образом сокращается время на проявку, пишет ИА «Комиинформ».

За день через рентген-кабинет проходят около 30 человек. В коридоре теперь нет очередей.

Передвижной рентген республиканский минздрав закупил в срочном порядке в связи с пандемией коронавирусной инфекции. На сегодняшний день рентген-кабинет в Прилузской ЦРБ полностью оснащен. Также в больнице провели ремонт.

В январе сообщалось, что на строительство Республиканской инфекционной больницы в Коми заложили 744 млн рублей.

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