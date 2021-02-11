Skoda опубликовала изображение Fabia нового поколения
Чешская компания Skoda опубликовала 11 февраля на своем официальном сайте первое изображение хетчбэка Fabia четвертого поколения. Машина будет представлена весной 2021 года.
Судя по изображению, автомобиль получит крупный спойлер и светодиодную оптику. В целом во внешности автомобиля можно проследить сходство с гибридным концепт-каром Skoda Vision RS, представленным в 2018 году.
Автомобиль будет построен на новой платформе MQB-A0. На европейском рынке модель предложат с экономичными бензиновыми двигателями, механической коробкой передач, а также семиступенчатой роботизированной трансмиссией.
Также хетчбэк оснастят передовыми системами безопасности и помощи водителю на дороге. Однако их перечень пока не разглашается.
8 февраля сообщалось, что российские дилеры компании Skoda в начале 2021 года приостановили выдачу автомобилей Octavia нового поколения.
Причина — в бортовой системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», у которой возникли проблемы с активацией. В компании Skoda изданию рассказали, что проблема уже почти решена, однако дату начала выдачи машин не назвали. Таких автомобилей по всей России уже скопилось около 2 тыс.