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Skoda опубликовала изображение Fabia нового поколения

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Чешская компания Skoda опубликовала 11 февраля на своем официальном сайте первое изображение хетчбэка Fabia четвертого поколения. Машина будет представлена весной 2021 года.

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Судя по изображению, автомобиль получит крупный спойлер и светодиодную оптику. В целом во внешности автомобиля можно проследить сходство с гибридным концепт-каром Skoda Vision RS, представленным в 2018 году.

Автомобиль будет построен на новой платформе MQB-A0. На европейском рынке модель предложат с экономичными бензиновыми двигателями, механической коробкой передач, а также семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Также хетчбэк оснастят передовыми системами безопасности и помощи водителю на дороге. Однако их перечень пока не разглашается.

8 февраля сообщалось, что российские дилеры компании Skoda в начале 2021 года приостановили выдачу автомобилей Octavia нового поколения.

Причина — в бортовой системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», у которой возникли проблемы с активацией. В компании Skoda изданию рассказали, что проблема уже почти решена, однако дату начала выдачи машин не назвали. Таких автомобилей по всей России уже скопилось около 2 тыс.

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