Источник сообщил о подготовке боевиков для терактов в городах России

Террористы, которые подконтрольны организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), готовят боевиков для совершения терактов в городах РФ во время проведения массовых акций. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Получена информация о том, что боевики нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций. В этих целях лидерами террористических формирований ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — отметил собеседник информагентства.

Центр общественных связей ФСБ при этом не подтвердил и не опроверг появившуюся в СМИ информацию.

Ранее в феврале председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что 600 человек были осуждены в России в прошлом году за террористические преступления, еще более 300 человек — за экстремизм.

1 февраля сообщалось, что в 2020 году более 20 участников террористических ячеек нейтрализовали на Северном Кавказе, было задержано свыше 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске.

В конце 2020 года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) информировали, что в России с начала года ликвидировали 49 боевиков. Всего в 2020 году в стране было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы должны продолжать решительную борьбу с терроризмом, которая уже позволила существенно сократить число преступлений подобного рода.