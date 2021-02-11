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Мать подменившей младенцев куклами девушки извинилась за дочь

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Мать девушки из Дагестана, которая выдумала историю о своей беременности, а затем подменила «тела» детей на куклы, извинилась за поступок своей дочери. По ее словам, у девушки проблемы с психикой. Она заверила, что в скором времени поведет дочь к специалистам.

«У нее расстройство психики, оставьте ее в покое, пожалуйста, у нее проблемы с головой были, она накрутила себя. Мы сами пойдем к психиатру, возьмем у него заключение», — приводит РЕН ТВ слова женщины в четверг, 11 февраля.

Женщина попросила прощения за инцидент у всех, кого он коснулся и, отметила, что случившееся — беда ее семьи и может произойти с каждым.

Накануне в Сети появилось видео, на котором отец, хоронивший детей в Дагестане, обнаружил, что в погребальном одеяле вместо младенцев лежат куклы. Мужчина заподозрил, что перинатальный центр № 1 в Ставрополе имеет к этому отношение.

В ходе медосвидетельствования якобы лишившейся детей женщины выяснилось, что она не рожала. В свою очередь, обманутый мужчина выяснил, что его супруга девять месяцев притворялась беременной, а при «родах» сообщила ему о малышах, которые родились мертвыми.

В свою очередь, региональный минздрав проверил сообщение о подмене тел умерших новорожденных детей на кукол, и информация не подтвердилась.

Ситуация была взята на контроль главой Ставропольского края Владимиром Владимировым. В четверг он сообщил, что, женщина сама письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка.

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