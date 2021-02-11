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Немецкий бизнес поддержал позицию ФРГ в вопросе строительства СП-2

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В Восточном комитете немецкой экономики поддержали позицию правительства ФРГ в вопросе строительства «Северного потока – 2». Об этом 11 февраля заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс.

Он отметил, что проект стоит рассматривать в контексте глобального партнерства не только в области энергетики, но в сфере окружающей среды. По его словам, бизнесмены уверены в завершении строительства газопровода.

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«Мы искренне приветствуем официальную позицию правительства ФРГ, оно абсолютно поддерживает «Северный поток – 2». Мы исходим из того, что этот проект, прошедший полное согласование в ЕС, действительно будет достроен», — цитирует «РИА Новости» слова Михаэля Хармса.

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики также отметил, что дальнейшую судьбу газопровода следует обсуждать глобально, привлекая как Москву, так и Вашингтон.

«Следует обсуждать эту тему с США и Россией в комплексе с такими вопросами, как защита климата, реформа энергетики и транспорта и в конечном итоге энергетическая безопасность Украины. Тогда можно найти прагматичное решение. Мы должны подойти к этому конструктивно, потому что без России мы не сможем решить проблему изменения климата», — сказал Хармс.

В начале февраля сообщалось, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». При этом в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту. Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, вопрос реализации проекта будет подниматься в ходе переговоров с администрацией США. Политик выразила уверенность в том, что компромиссное решение будет найдено.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии. Цель проекта — обеспечение прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против трубопровода выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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