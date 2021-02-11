В Госдуму внесли законопроект о прожиточном минимуме для должников

В Госдуму внесли проект закона о гарантированном доходе должников в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 11 февраля.

Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» и члены Совета Федерации. Они предложили внести поправки в ст. 446 ГПК России и федеральный закон «Об исполнительном производстве». Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ предполагает, что список имущества должника, на которое нельзя накладывать взыскание за долги, будет дополнен ежемесячным доходом гражданина. Этот доход не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения. Принять проект планируется до сентября 2021 года.

Согласно инициативе, гражданин сможет подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счета в отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП), после чего кредитору при взыскании долга придется оставлять на нем указанную сумму.

Предлагаемое ограничение на удержание денег не будет распространяться на случаи взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсации морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера. Счета не планируется защищать от списаний по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды», а также по задолженности по всем видам коммунальных платежей.

Один из авторов законопроекта, Сергей Неверов, заявил ТАСС, что периодически возникает ситуация, когда «после взыскания долга человеку просто не на что жить». Он считает, что нужно обеспечивать не только «гарантии действенной судебной защиты кредитора, но и защиту прав должника». Он напомнил, что в Конституции прямо закреплено, что «Российская Федерация — социальное государство».

«Должник и так, очевидно, находится в сложной жизненной ситуации, ему требуется поддержка, чтобы эта ситуация еще не ухудшилась», — сказал депутат.

Зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил журналистам, что оставление гарантированного минимального дохода на банковской карте поспособствует тому, чтобы зарплату продолжали получать «в белую».

«То, что гарантированный минимальный доход будет оставаться на банковской карточке, будет способствовать тому, чтобы зарплату продолжали получать «в белую», человек будет знать, что у него есть деньги на проживание, но при этом он может в законной форме гасить долг частями», — приводит его слова «Интерфакс».

Первый вице-спикер Совфеда Сергей Турчак отметил, что инициатива в первую очередь направлена на защиту «пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан», а также на самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

«В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания», — сказал он «РИА новости».

В конце января СМИ сообщали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект, который запрещает списывать у должника минимальный доход в размере прожиточного минимума. Тогда комиссия призвала авторов доработать проект до внесения в ГД.