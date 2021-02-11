ЦБ подготовил проект повышения лимита переводов в Системе быстрых платежей

Банки России должны будут поднять лимиты ежедневных операций клиентов в Системе быстрых платежей (СБП) до 150 тыс. рублей. Об этом стало известно 11 февраля из проекта указания Центробанка.

Согласно проекту, банки обязаны до 1 октября 2021 года скорректировать свои лимиты. В ЦБ считают, что подобная мера позволит повысить доступность переводов через СБП.

Также с 1 апреля 2022 года клиенты должны получить возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБП (СБПэй). Приложение позволит отсканировать QR-код по удобному клиентскому пути и расплатиться через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты.

Отмечается, что сейчас СБП позволяет переводить без комиссии 100 тыс. рублей ежемесячно. При этом некоторые банки устанавливают лимиты на ежедневные переводы. Например, для клиентов Сбербанка это 50 тысяч рублей. В ЦБ считают, что это ограничивает возможности клиентов банков.

«Из-за этого граждане вынуждены делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию: в среднем один процент», — цитирует «РИА Новости» источник в ЦБ.

В конце января 2021 «Известиям» в Банке России сообщили, что с момента запуска Системы быстрых платежей в январе 2019 года, россияне совершили 139 млн переводов на сумму около 1 трлн рублей.

По данным Национальной системы платежных карт, которая выступает клиринговым центром СБП, к сервису подключено 211 финансовых организаций. Система быстрых платежей позволяет клиентам переводить деньги по номеру телефона на счета в разных банках.