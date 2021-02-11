Губернатор Приморья поручил досрочно расселить жителей ветхих домов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья. Все дома должны быть расселены до конца 2023 года.

На текущий момент в регионе ликвидировали свыше 22 тыс. кв. м аварийного жилья. В муниципалитетах ведут подбор земельных участков, а в марте стартует проектирование и строительство новых домов для переселенцев. Об этом пишет Vostokmedia.

К декабрю 2023 года планируется построить 58,6 тыс. кв. м жилья для переселенцев. Остальную недвижимость власти планируют приобретать на первичном и вторичном рынках. Только в 2021 году в Уссурийске приобретут более 5 тыс. кв. м жилья в новых домах.

«Главы муниципальных образований должны организовать работу по приобретению жилья на вторичном рынке, если оно дешевле строительства нового. При этом квартиры должны соответствовать стандарту жилья экономкласса: с новыми обоями, линолеумом, хорошей сантехникой», — сказал Олег Кожемяко.

Переселение граждан ведется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае».