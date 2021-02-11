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Губернатор Приморья поручил досрочно расселить жителей ветхих домов

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья. Все дома должны быть расселены до конца 2023 года.

На текущий момент в регионе ликвидировали свыше 22 тыс. кв. м аварийного жилья. В муниципалитетах ведут подбор земельных участков, а в марте стартует проектирование и строительство новых домов для переселенцев. Об этом пишет Vostokmedia.

К декабрю 2023 года планируется построить 58,6 тыс. кв. м жилья для переселенцев. Остальную недвижимость власти планируют приобретать на первичном и вторичном рынках. Только в 2021 году в Уссурийске приобретут более 5 тыс. кв. м жилья в новых домах.

«Главы муниципальных образований должны организовать работу по приобретению жилья на вторичном рынке, если оно дешевле строительства нового. При этом квартиры должны соответствовать стандарту жилья экономкласса: с новыми обоями, линолеумом, хорошей сантехникой», — сказал Олег Кожемяко.

Переселение граждан ведется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае».

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