Режим повышенной готовности ввели из-за снегопада в Московской области

Дорожные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с сильным снегопадом в Московской области. Осадки ожидаются до конца недели.

По данным синоптиков, снегопад может стать рекордным для столичного региона. Высота снежного покрова увеличится до 25–40 см. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Снегопад будет сопровождаться значительным ухудшением видимости и порывистым ветром. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на дороге — соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха 11 февраля будет колебаться в пределах –10...–15 градусов. В ночные часы похолодает до –20 градусов. Ветер усилится до 20 м/с в ночь на 13 февраля.