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Песков прокомментировал ход вакцинации от COVID-19 в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 11 февраля, оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России. По его словам, масштабная вакцинация в РФ — на начальном этапе.

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«Темпы не статичны, они имеют тенденцию постоянного и последовательного увеличения, увеличиваются объемы производства [вакцин], объемы, которые каждый месяц выходят в оборот и разводятся по регионам. Уже массовая вакцинация идет, но мы все-таки на начальном этапе. Сейчас только разворачивается работа, ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», — сказал он.

По его словам, людям необходимо объяснить, что вакцинация — в их интересах, для их здоровья и безопасности. При этом «никакого кнута» и «пряника» в данном вопросе быть не может, подчеркнул он.

«Здесь огромная роль СМИ, чтобы больше людей приходило прививаться», — пояснил он.

Журналисты уточнили у Пескова, вакцинировался ли президент Владимир Путин, на что пресс-секретарь ответил, что пока не было никакого заявления от президента. Он напомнил, что Путин обещал сообщить о прохождении вакцинации самостоятельно.

На вопрос о числе вакцинированных от COVID-19 в России, Песков призвал журналистов обращаться в оперштаб.

Накануне, 10 февраля, в Центре им. Гамалеи заявили более чем о 2,2 млн привитых «Спутником V» в РФ.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса. Согласно последним данным исследований, его эффективность составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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