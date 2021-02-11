Два поезда столкнулись на границе Якутии и Амурской области

Два поезда столкнулись на разъезде участка Улак — Эльга на границе Якутии и Амурской области. Инцидент привел к сходу четырех полувагонов.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, авария произошла вечером 10 февраля. Груженый углем поезд столкнулся с порожним поездом на участке, который обслуживает угольное месторождение. В результате происшествия пострадавших нет, пишет ИА SakhaNews.

Тындинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности движения.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг 11 февраля три вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Колония в Омской области. В результате схода был нарушен габарит соседнего пути. В связи с аварией произошла задержка пассажирского поезда, следовавшего из Москвы во Владивосток.