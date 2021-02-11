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МИД России заподозрил Запад в подготовке локального ядерного конфликта

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Обсуждение Западом возможности применения ядерного оружия вызывает подозрение в том, что страны проводят подготовку ограниченного ядерного конфликта. Об этом 11 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергея Рябков.

«Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», — заявил Рябков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

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Замглавы МИДа также отметил, что необходимо подтвердить формулу Горбачева — Рейгана о том, «что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». Сделать это Сергей Рябков предлагает в формате ядерной пятерки.

2 февраля 2021 года глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил о том, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией.

Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

Причина, по которой США на данный момент игнорируют угрозу ядерных конфликтов, заключается в смещении акцента на борьбу с терроризмом, отметил Ричард. Однако Россия и Китай наращивали свои ядерные арсеналы всё это время.

На следующий день посол России в США Анатолий Антонов отметил, что здравомыслящие американские военачальники вряд ли всерьез рассматривают вероятность ядерной войны между США и Россией.

Высказывания Чарльза Ричарда 3 февраля также вызвали недоумение у первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова. Он отметил, что действующие военные обычно не любят высказываться на эту тему, так как опасаются такого развития событий.

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