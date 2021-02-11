В Крыму назвали подстрекательством к третьей мировой предложение Киева к НАТО

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в четверг, 11 февраля, заявил, что предложение украинских властей НАТО использовать воздушное пространство Крыма для своих операций равносильно подстрекательству к третьей мировой войне.

Речь идет о предложении украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по перевозке грузов и транспортировке войск. Украинский чиновник выдвинул такую идею 10 февраля во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

«Полагаю, надо назвать вещи своими именами. Подобное предложение равносильно подстрекательству к третьей мировой войне», — цитирует Молохова «РИА Новости».

Постпред напомнил, что предложивший воздушное пространство над Крымом для операций НАТО Криклий уже является фигурантом двух международных скандалов. Так, сначала его отстранили от встречи с премьер-министром Казахстана из-за того, что украинский министр предоставил поддельный тест на COVID-19. В добавок к этому Криклий еще и сорвал договор с Польшей по автоперевозкам своим постом в соцсетях о том, что Украина «дожала поляков», притом что на самом деле Варшава пошла Киеву навстречу.

«Теперь этот не отягощенный интеллектом товарищ решил попробовать предложить натовцам «таскать для Украины каштаны из огня». Думаю, что Вашингтону такие услужливые дураки не нужны и никто всерьез это предложение рассматривать не будет», — сказал Молохов.

Ранее в этот же день глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя предложение Украины к НАТО, указал, что украинские власти ведут опасную игру, пытаясь столкнуть лбами Россию и НАТО. В этом свете президент Украины Владимир Зеленский превращается в человека войны, из-за которого страна в итоге может развалиться.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей из Севастополя.