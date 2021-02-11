Врач дал рекомендации по сохранению молодости

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рекомендует отказаться от сладких продуктов, чтобы сохранить молодость. Об этом специалист рассказал в четверг, 11 февраля.

«Надо ограничивать легко усваиваемые углеводы. Это, кстати, справедливо для любого возраста. Геронтологи вообще не едят ничего сладкого, потому что они знают, что сладкое, легко усваиваемые углеводы, — это путь к раннему старению», — цитирует ее «РИА Новости».

Ткачева отмечает, что в рацион питания необходимо добавить свежие овощи и фрукты. Человек должен употреблять в пищу не менее 400 г подобных продуктов. По словам эксперта, клинически доказано, что они продлевают жизнь.

Гериатр также рассказала о важности и необходимости двигательной активности, польза которой обоснована и доказана медициной и физиологией. Она пояснила, что если у человека не работают мышцы, то его сила и масса теряются, что приводит к атрофии, а также к старению.

«Движение, двигательная активность — это залог жизни. Когда мы говорим, как сохранить молодость, и ищем секреты молодости, самый главный секрет — это движение», — сообщила гериатр.

По ее словам, здоровый человек должен каждый день 40 минут заниматься аэробными упражнениями для поддержания тонуса тела. Однако не следует забывать о питании. Ткачева пояснила, что белок — важнейший элемент для мышц и без него спорт не будет так продуктивен, как может показаться на первый взгляд.

Кроме того, потребление достаточной жидкости поддержит форму и здоровье.

Ранее, 8 февраля, стало известно о том, что в январе россияне стали меньше покупать сахара — продажи снизились на 12% по сравнению с декабрем, уменьшился и средний чек. Похожая ситуация и с подсолнечным маслом.

3 февраля диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит употреблять для сохранения бодрости и хорошего самочувствия. По ее словам, в рацион важно добавить продукты, содержащие холин, витамин B12 и железо: они помогают избежать дефицита веществ, которые влияют на работу мозга.