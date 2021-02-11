Ритейлеры заявили об отсутствии проблем с поставками бананов

Ритейлеры не испытывают проблем с поставками бананов и не наблюдают роста их цен. Об этом 11 февраля сообщили представители магазинов «Магнит», «Перекресток», «Карусель», «Чижик», «Ашан» и других.

Представители сетей отметили, что импортные поставки бананов стабильны, а за счет инструментов собственного импорта ритейлеры сделали все, чтобы не допустить роста цен.

«Почти весь плановый объем продаж компании на 2021 год обеспечен гарантированными поставками», — цитирует ТАСС представителя «Магнита».

Информацию о повышении оптовой цены на бананы прокомментировал директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, в опте сегодня наблюдается небольшое повышение цены», — рассказал Востриков агентству «РИА Новости», отметив, что этот факт вряд ли отразится на розничной стоимости бананов в крупных сетях.

Ранее в этот день глава Ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП) Ольга Еремеева рассказала «Известиям», что в Эквадоре нет неурожая бананов.

Поставки бананов из Эквадора в Россию задерживаются сейчас в среднем на полторы недели из-за проблем с логистикой, отметила Еремеева. По ее словам, на логистику каждый год влияет сезонный фактор в виде зимы и низких температур.

В этот же день появилась информация, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов в Эквадоре. Сообщается, что неурожай в стране, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. В то же время участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю.