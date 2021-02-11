Озеро Бекан в Северной Осетии оздоровят в 2022 году
В Северной Осетии в 2022 году должны привести в порядок и оздоровить озеро Бекан. Основной этап масштабной экореабилитации водоема начнется этой весной, сообщил глава республики Вячеслав Битаров в своем Instagram.
Он отметил, что это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Экология». В противном случае озеру грозило полное исчезновение. В последние годы водоем сильно измельчал, поскольку почти полностью зарос древесной растительностью.
Специалисты уже провели очистку береговой линии. Далее планируется расчистка дна. На реабилитацию Бекана из федерального бюджета республике выделили 9 млн рублей, пишет NewsTracker.
Ранее сообщалось, что исполнение расходов федерального бюджета на нацпроекты на 1 февраля этого года составило 8,5% от плановых значений. Лидерами по исполнению расходов стали нацпроекты «Здравоохранение», «Демография» и «Культура».