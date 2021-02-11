Трое подростков в Москве отравились психотропными препаратами

Трое девочек-подростков госпитализированы в Москве после отравления психотропными препаратами. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранителей в квартиру, где были подростки, вызвала женщина, проживающая с ними на одной улице. Дверь в квартиру открыла одна из девочек, она находилась в неадекватном состоянии, еще две были без сознания.

Подростков доставили в больницу, по данному факту организована проверка.

Ранее в феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, чья двухмесячная дочь отравилась наркотиком. Девочка была госпитализирована, ее удалось спасти.

По результатам расследования следователи инициируют вопрос о лишении родительских прав отца и матери ребенка.