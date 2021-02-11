Renault представила в России новый кроссовер Duster

Французская компания Renault 11 февраля провела онлайн-презентацию нового кроссовера Duster для российского рынка.

Модель получила новую решетку радиатора и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также новые передние и задние бамперы.

Ветровое стекло стало более пологим, колесные арки — более массивными. Задние фонари приобрели оригинальную форму.

Новый Renault Duster стал крупнее. Длина автомобиля составляет 4341 мм (на 26 мм больше модели предыдущего поколения), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм (с рейлингами). Колесная база выросла до 2676 мм. Дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

Машина получила новое рулевое управление, систему помощи при трогании в гору, функцию отключения системы стабилизации. Кроме того, автомобиль можно заказать с шестью подушками безопасности, обогревом руля, системой дистанционного запуска двигателя обогревом форсунок омывателя, а также подогревом передних и задних сидений и камерой заднего вида.

В салоне появились новые эргономичные сиденья, трехспицевый мультируль с регулировкой по высоте и вылету, дополнительные ниши для хранения мелочей, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, новый блок климатической системы, пять USB-разъемов.

Автомобиль получил новый 1,33-литровый двигатель мощностью 150 л.с., которым оснащают купе-кроссовер Arkana и обновленный Kaptur. Кроме того, кроссовер предложат с 1,6-литровым мотором мощностью 114 и 117 л.с., а также 143-сильным агрегатом объемом 2.0 л. Также доступен 1,5-литровый турбодизель мощностью 109 л.с. Коробки предусмотрены механические и вариатор. Привод — передний и полный.

Производство автомобиля началось на московском заводе Renault в январе 2021 года. Цены и комплектации нового Renault Duster для России будут объявлены в конце февраля.

8 февраля сообщалось, что Renault в 2025 году выведет на рынок новый бюджетный электромобиль.

Для автомобиля возродят название знаменитой классической модели 4L. Оригинальный Renault 4L производили с 1961 по 1994 год. Модель, которую выпускали почти в 30 странах и продавали более чем на 100 рынках мира, считается самым массовым французским автомобилем в истории. Всего было произведено свыше 8 млн машин.