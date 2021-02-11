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ЦБ обяжет банки поднять лимиты на переводы в Системе быстрых платежей

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ЦБ РФ намеревается обязать банки поднять минимальные суточные лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) до 150 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте, опубликованном в четверг, 11 февраля, на сайте регулятора.

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Развитие сервиса ЦБ тормозит небольшое количество подключенных банков и недоработка клиентского функционала в приложениях

Согласно документу, скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября. Такие меры, по мнению Центробанка, помогут повысить доступность переводов через СБП для граждан.

Вдобавок к этому регулятор обязал участников системы с 1 апреля 2022 года обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБП (СБПэй), в котором производится сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути, и произвести оплату через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях, подключенных к такому способу оплаты.

2 февраля в распоряжении «Известий» появилось письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес ЦБ, в котором ритейлеры пожаловались, что не могут считать оплату по QR-кодам полноценной альтернативой торговому эквайрингу из-за недоработки банками функционала своих мобильных приложений и неудобного клиентского функционала.

Тогда в АКИТ предложили проводить транзакции напрямую через приложение СБП, что позволит клиентам быть обособленными от банковских экосистем. Отмечалось что на тот момент оплату по QR-кодам в СБП предлагают 37 банков более чем в 69 тыс. торговых точках. С 1 сентября 2019 года, когда функционал был запущен, россияне совершили порядка 900 тыс. С2В-платежей на сумму около 5 млрд рублей.

В конце января «Известиям» в Банке России сообщили, что с момента запуска системы быстрых платежей, 28 января 2019 года, россияне совершили 139 млн переводов на сумму около 1 трлн рублей.

По данным Национальной системы платежных карт, которая выступает клиринговым центром СБП, к сервису подключено 211 финансовых организаций. Система быстрых платежей позволяет клиентам переводить деньги по номеру телефона на счета в разных банках. С 1 мая 2020 года комиссия за перечисление средств на сумму ниже 100 тыс. рублей в месяц равна нулю.

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