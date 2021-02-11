Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Суд Киева отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры
Мир
МИД России заподозрил Запад в подготовке локального ядерного конфликта
Политика
Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания по ДСНВ
Туризм
В Росавиации сообщили о снижении пассажиропотока в январе 2021 года
Политика
В Крыму назвали подстрекательством к третьей мировой предложение Киева к НАТО
Мир
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером и союзником Белоруссии
Общество
Актриса Тарасова не явилась в суд по делу об участии в незаконной акции
Авто
В России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2101 за 1 млн рублей
Экономика
Ритейлеры заявили об отсутствии проблем с поставками бананов

Адвокат оценила ответственность женщины в деле о подмене младенцев на куклы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» резонансную историю, оказавшуюся фейком, о подмене в Ставрополе младенцев на куклы.

Житель Дагестана ранее заявил, что его супруга девять месяцев притворялась беременной, а при «родах» сообщила ему о малышах, которые родились мертвыми в перинатальном центре в Ставрополе.

На похоронах в Дагестане, открыв саван, он обнаружил двух кукол. Позднее выяснилось, что кукол купила его жена. В ходе медосвидетельствования якобы лишившейся детей женщины выяснилось, что она не рожала. Теперь мужчина хочет развестись с супругой и уже разорвал с ней контакты.

Дорогая игрушка: как спасти ребенка от обиженного отца
Кто поможет женщинам, которые годами пытаются найти спрятанных детей

«Никакой ответственности для этой женщины — ни гражданской, ни уголовной — не может быть. Только ее нравственные, личные и внутрисемейные отношения могут пострадать из-за этой истории. Но она не совершила никакого правонарушения», — сказала Мария Ярмуш.

Ответственность несостоявшейся матери могла бы грозить, если бы она написала заявление в полицию о том, что у нее украли детей, отметила адвокат. Это можно было бы расценить как заведомо ложный донос. В таком случае ей бы грозила уголовная ответственность, если бы ее не освободили от нее по причине психических отклонений.

«Она, по всей видимости, пыталась сохранить семью. Но эта ложь и обман не могли не вскрыться рано или поздно. Сейчас, скорее всего, все, что ее ждет, — это развод с мужем», — заключила адвокат.

10 февраля в Сети было опубликовано видео, на котором отец, хоронивший детей в Дагестане, обнаружил, что в погребальном одеяле вместо младенцев лежат куклы. Мужчина заподозрил, что перинатальный центр № 1 в Ставрополе имеет к этому отношение.

В свою очередь региональный минздрав проверил сообщение о подмене тел умерших новорожденных детей на кукол, и информация не подтвердилась.

Ситуация была взята на контроль главой Ставропольского края Владимиром Владимировым. В четверг он сообщил, что, согласно медобследованию, женщина не рожала, а позднее и сама письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021