Адвокат оценила ответственность женщины в деле о подмене младенцев на куклы

Адвокат Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» резонансную историю, оказавшуюся фейком, о подмене в Ставрополе младенцев на куклы.

Житель Дагестана ранее заявил, что его супруга девять месяцев притворялась беременной, а при «родах» сообщила ему о малышах, которые родились мертвыми в перинатальном центре в Ставрополе.

На похоронах в Дагестане, открыв саван, он обнаружил двух кукол. Позднее выяснилось, что кукол купила его жена. В ходе медосвидетельствования якобы лишившейся детей женщины выяснилось, что она не рожала. Теперь мужчина хочет развестись с супругой и уже разорвал с ней контакты.

«Никакой ответственности для этой женщины — ни гражданской, ни уголовной — не может быть. Только ее нравственные, личные и внутрисемейные отношения могут пострадать из-за этой истории. Но она не совершила никакого правонарушения», — сказала Мария Ярмуш.

Ответственность несостоявшейся матери могла бы грозить, если бы она написала заявление в полицию о том, что у нее украли детей, отметила адвокат. Это можно было бы расценить как заведомо ложный донос. В таком случае ей бы грозила уголовная ответственность, если бы ее не освободили от нее по причине психических отклонений.

«Она, по всей видимости, пыталась сохранить семью. Но эта ложь и обман не могли не вскрыться рано или поздно. Сейчас, скорее всего, все, что ее ждет, — это развод с мужем», — заключила адвокат.

10 февраля в Сети было опубликовано видео, на котором отец, хоронивший детей в Дагестане, обнаружил, что в погребальном одеяле вместо младенцев лежат куклы. Мужчина заподозрил, что перинатальный центр № 1 в Ставрополе имеет к этому отношение.

В свою очередь региональный минздрав проверил сообщение о подмене тел умерших новорожденных детей на кукол, и информация не подтвердилась.

Ситуация была взята на контроль главой Ставропольского края Владимиром Владимировым. В четверг он сообщил, что, согласно медобследованию, женщина не рожала, а позднее и сама письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка.