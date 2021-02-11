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МИД выразил обеспокоенность из-за риска появления эшелона ПРО США в космосе

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Россия озабочена перспективой появления эшелона американских средств противоракетной обороны (ПРО) в космосе. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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По его словам, появление ПРО США в космосе грозит серьезной дестабилизацией обстановки.

«Мы с тревогой обращаем внимание на сигналы оттуда, что есть основания для появления в космосе эшелона ПРО вплоть до нанесения из космоса ударов по позиционным районам межконтинентальных баллистических ракет еще до их запуска или в момент запуска. Это крайне дестабилизирующие концепции», — сказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В конце января министр обороны США генерал Ллойд Остин заявил, что Россия и Китай представляют серьезную угрозу национальным интересам США в космосе в области безопасности. По его словам, космическое пространство — арена конкуренции «великих держав». Он подчеркнул, что Россия — ключевой противник, а Китай — нарастающая угроза.

При этом командующий космическими операциями космических сил США генерал Джон Реймонд отметил, что никто не сможет победить в ходе войны в космосе.

В апреле 2019 года в Генштабе РФ заявили, что Соединенные Штаты приступают к развертыванию средств ПРО в космосе. Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир отметил, что американское ПРО ограничит свободное использование космического пространства для любой страны. Кроме того, ПРО США могут использоваться для нанесения ударов по России и Китаю.

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