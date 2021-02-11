Проект телеканала «78» «По закону» завоевал 1-е место в конкурсе Генпрокуратуры

Проект «По закону», который телеканал «78» делает вместе с прокуратурой Петербурга, завоевал 1-е место в ежегодном Всероссийском конкурсе Генеральной прокуратуры России как лучшая программа о работе надзорного ведомства.

Церемония награждения победителей обычно проходит в столице, что невозможно в пору пандемии. Поэтому грамоту победителю доставили прямо в студию, откуда «По закону» и выходит в эфир — поручение генпрокурора выполнил прокурор Северной столицы Сергей Литвиненко.

«Генеральный прокурор оценил ваш вклад в дело законности и правопорядка. Именно ваш телеканал «78» в Санкт-Петербурге и вам лично, Вахрушеву Максиму Валерьевичу, поручил мне передать грамоту лично от генерального прокурора. Я вас поздравляю», — поздравил коллектив редакции Литвиненко.

Программа «По закону» — это ежемесячный формат, который появился в эфире 78-го канала ровно год назад. Главная её задача — помощь людям. Телезрители присылают в эфир свои аудио и видеовопросы, рассказывают о своих проблемах, а гость в студии, сотрудник прокуратуры, подробно разбирается в ситуации, даёт рекомендации и берёт решение проблемы на свой контроль.

Таким образом многие петербуржцы уже смогли привлечь внимание надзорных органов к несправедливости, злоупотреблениям или бездействию со стороны представителей различных органов власти.