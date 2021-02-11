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В МИД России напомнили США о необходимости снятия санкций против Ирана

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Снять санкции Вашингтона в отношении Тегерана в один момент не получится, однако затягивать с этим нельзя. Об этом 11 февраля напомнил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что Россия предлагает США и Тегерану синхронизировать действия по скорейшему возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

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«Первоочередной задачей, на наш взгляд, является нахождение таких решений, которые позволяли бы США начать процесс возвращения в СВПД, что предполагает среди прочего отмену санкций, введенных против Тегерана. Одномоментно сделать это вряд ли получится, но затягивать с этим тоже неправильно. О чем мы говорим американцам совершенно открыто», — сказал Рябков.

Москва также выразила надежду, что компромиссное решение по возвращению Ирана и США в СВПД будет найдено до 21 февраля, чтобы избежать эскалации ситуации.

«21 февраля в соответствии с законом, принятым в Иране, предстоит следующий шаг по демонтажу добровольно принятых Ираном на себя обязательств. Хотелось бы, чтобы до этого времени некое компромиссное решение было найдено», — цитирует Рябкова «РИА Новости».

Также Россия призывает Иран к сдержанности и ответственности в ситуации вокруг СВПД после того, как в стране 10 февраля начали производить металлический уран.

«Конечно, всё это не добавляет оптимизма и представляет собой очередные шаги иранской стороны, которые демонстрируют решимость Тегерана не мириться со сложившимся положением», — добавил Рябков.

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию экономического давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.

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