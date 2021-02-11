Порядка 30 ж/д переездов отремонтируют в Орловской области

В Орловской области в 2021 году должны отремонтировать 34 железнодорожных переезда. Работы проведут в рамках комплексного плана обеспечения безопасности движения на 2021–2022 годы. Он был разработан «Московской железной дорогой» совместно с региональным правительством.

В частности, планируется заасфальтировать проезжую часть, которая находится в зоне ответственности железнодорожников, обновить дорожные знаки. Ремонт будут делать в период специальных «технологических окон», чтобы минимизировать неудобства, доставляемые водителям.

Как пишет InfoOrel.ru, «Московская железная дорога» реализует в Орловской и Курской областях ряд мер, которые направлены на повышение безопасности в местах пересечения железнодорожных и автомобильных магистралей. В 2020 году количество ДТП на переездах МЖД в этих регионах сократилось в четыре раза по сравнению с 2019 годом.