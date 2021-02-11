Жители Казани жалуются на неприятный запах с иловых полей

Жители Казани пожаловались на вонь от иловых полей, расположенных неподалеку от города. Об этом, в частности, рассказала жительница поселка Отары во время отчета депутатов городской думы по Кулагинскому избирательному округу. Женщина утверждает, что летом невозможно открыть окно.

По словам замдиректора по капитальному строительству «Водоканала» Дмитрия Кутенкова, уже принято решение прекратить вывозить ил на поля. Предприятие завершает строительство сооружения термомеханической сушки осадка. В этом году должны пройти пуско-наладочные работы. С весны ил на площадки рядом с жилым комплексом Отары вывозить уже не будут, пообещал представитель предприятия.

Также Кутенков напомнил, что республике должны выделить порядка 4 млрд рублей на ликвидацию иловых полей.

Сейчас создается специальный координационный совет под руководством региональных министерства строительства и министерства экологии. Специалисты отбирают проектные решения, которые можно было бы применить, чтобы решить проблему запаха с иловых полей, пишет Inkazan.ru.