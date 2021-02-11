Бренд «Всемирный день пельменя» зарегистрирует Удмуртия

В Удмуртии планируют зарегистрировать бренд «Всемирный день пельменя». Этим вопросом занимается оргкомитет фестиваля, который в эти дни проходит в республике.

Как рассказали ИА «Сусанин» организаторы, речь идет о регистрации товарного знака, который связан с брендом «Родина пельменей». Сейчас прорабатываются юридические вопросы, выбирается правильная фраза.

«Всемирный день пельменя» проходит в Ижевске с 2015 года. В 2016 году на фестивале установили рекорд по поеданию пельменей: гости праздника за шесть часов съели 74 059 пельменей.

8 февраля столица Татарстана, Казань, получила статус «гастрономической столицы России». Власти республики считают, что новый статус позволит городу привлечь еще больше туристов.