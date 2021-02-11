Сеть добровольческих центров появится в Удмуртии

В Удмуртии в 2021 году создадут сеть добровольческих центров. Сейчас в республике насчитывается более 15 тыс. волонтеров, сообщил министр спорта Удмуртии Александр Варшавский на совещании в Госсовете, на котором обсуждалась молодежная политика.

Министр напомнил, что в 2020 году для реализации проекта «Мы вместе» в период пандемии коронавируса был создан региональный волонтерский штаб акции. В каждом муниципальном образовании появился муниципальный штаб. Всего же в акциях приняли участие более 2 тыс. добровольцев.

Важное направление деятельности в республике – развитие общественных объединений. В реестр министерства включены 24 детских и молодежных организаций, а общее количество их членов превышает 57 тыс. человек. Общественные организации смогли привлечь субсидии на общую сумму 6,9 млн рублей, пишет udm-info.ru со ссылкой на министерство.

4 февраля Владимир Путин утвердил показатели для оценки эффективности деятельности глав российских регионов. Среди них есть эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи и доля волонтеров.