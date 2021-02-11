Россия и США начали согласовывать график проверок и консультаций по ДСНВ

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге в четверг, 11 февраля, сообщил, что Москва и Вашингтон начали процедуры согласования графика проверок и консультаций в рамках продленного Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3).

«По инспекциям надо возобновлять. Мы сейчас этим занимаемся, запускаем в межведомственном формате процедуры, требуемые для того, чтобы это восстановилось», — сказал он.

При этом Рябков указал, что понимания, когда может состояться заседание совместной комиссии РФ и США по ДСНВ, пока нет. По его словам, стороны только начинают заниматься их согласованием и им предстоит определить как дату, так и повестку дня будущей встречи.

Замминистра подчеркнул, что продление документа не является уступкой какой-либо из сторон. Кроме того, Москва на данный момент отмечает сигнал открытости Вашингтона к началу нового этапа стратегического диалога, добавил он.

«Необходимо подчеркнуть, что речь не шла и не идет о каких-либо уступках ни с одной из сторон. По нашему убеждению, совместно принятое нашими странами решение о продлении Договора в равной мере отвечает их национальным интересам», — сказал Рябков.

В конце января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

При этом тогда Рябков заявил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В Организации Объединенных Наций (ООН) и Североатлантическом альянсе (НАТО) положительно оценили продление ДСНВ. Также приветствовали продление договора в Евросоюзе.

После вступления ДСНВ в силу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден намерен проводить курс на взаимодействие с Москвой и в то же время планирует открыто обсуждать противоречия между США и Россией.

Однако позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новая внешняя политика США позволит «более эффективно противостоять России».