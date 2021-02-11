Инфекционист оценил риск новой пандемии из-за мутаций коронавируса

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что на данный момент нет риска очередной пандемии из-за возникновения новых штаммов коронавируса. По его словам, вероятность того, что антитела к вирусу будут защищать человека вне зависимости от мутаций вируса, высока.

Он подчеркнул, что информация о появлении новых вариантов коронавируса появляется довольно часто и нет однозначного мнения о том, что эти вариации разительно отличаются друг от друга.

«То есть если человек переболел одним штаммом коронавирусной инфекции, то вероятность того, что антитела будут защищать его и от других штаммов, довольно высока. Поэтому вероятность того, что на сегодняшний момент появился штамм, который вызовет возникновение пандемии, невелика», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 11 февраля.

Ранее в этот же день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к началу новой пандемии.

Он подчеркнул, что появление новых штаммов коронавируса говорит о том, что инфекция все еще «бьет» по человечеству. Однако Клюге подчеркнул, что это нормальное развитие для любого патогенна, адаптирующегося к своему носителю.

Накануне ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).