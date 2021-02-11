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В России выросли продажи автомобилей с автоматической коробкой передач

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В 2020 году в России было продано 921 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической коробкой передач, что составляет 61,9% от общего объема рынка РФ. В 2019 году данный показатель был равен 59,4%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что доля продаж моделей, оснащенных автоматической коробкой передач, в России уже пятый год подряд превышает 50%. Иными словами, в 2016 — 2020 годах россияне покупали машин с «автоматами» больше, чем с «механикой».

По статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2020 год продажи новых автомобилей в РФ упали на 9,1% по сравнению с 2019-м: россияне купили 1,6 млн машин. В декабре 2020-го продажи снизились на 2,1% в годовом выражении ― до 166 666 машин.

Согласно прогнозу АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году вырастут на 2,1%.

20 января сообщалось, что россияне в 2020 году больше всего купили новых автомобилей марки Lada — 314 тыс. единиц. На втором месте находится Kia (201 тыс.). Третью позицию занимает бренд Hyundai, автомобили которого выбрали 160 тыс. жителей страны.

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