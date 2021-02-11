Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года

Результаты исследований специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на то, что COVID-19 мог появиться в Китае на два месяца раньше — не в декабре 2019 года, а в октябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в ВОЗ.

Уточняется, что уже в октябре 2019-го в Китае было госпитализировано около 90 человек с симптомами, похожими на те, что появляются при коронавирусной инфекции. Однако отмечается, что после этим пациентами провели тест на наличие антител к COVID-19 — он оказался отрицательным у всех переболевших.

В ВОЗ считают, что эти полученные результаты не позволяет сделать точные выводы, так как уровень содержание антител у пациентов мог упасть со временем. Эксперты хотят провести дополнительные исследования и уже направили китайской стороне запрос с просьбой провести анализы крови у пациентов, болевших в 2019 году.

Команда экспертов ВОЗ прибыла в Ухань 14 января 2021 года. Две недели специалисты находились на карантине, проводя в это время консультации с китайской стороной по видеосвязи.

31 января специалисты посетили рынок в китайском городе Ухань, на котором смогли найти «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

9 февраля на пресс-конференции эксперты миссии заявили, что информация о том, что коронавирус появился в других странах, в частности в Италии, раньше, чем в Ухане, не получила подтверждения. Кроме того, несостоятельной сочли версию об утечке вируса из лаборатории. По мнению экспертов, скорее всего, коронавирус передался людям от летучих мышей через промежуточное звено.