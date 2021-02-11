Пешеходный переход через трассу М-7 оборудуют в Набережных Челнах

В Набережных Челнах на трассе М-7 «Волга» появится надземный пешеходный переход. Его длина с лестничными сходами составит 44 м, а ширина — 3 м. Объект планируется сдать в эксплуатацию в сентябре этого года.

Как пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на «Волго-Вятскуправтодор», строительство перехода уже началось. Рабочие вбили вертикальные железобетонные сваи на глубину 9 м и залили бетоном ростверк опор пешеходного перехода.

Сейчас идут работы по армированию шести монолитных стоек сооружения. Специалистам предстоит связать более 2,7 тыс. кг арматуры.

После ввода в эксплуатацию этого объекта у жителей появится возможность безопасно переходить один из самых загруженных участков этой трассы, где каждый день проезжают порядка 38 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в Высокогорном районе отремонтировали путепровод, расположенный на 807-м км федеральной трассы М-7 «Волга». Мостостроители подняли балки пролетного строения и увеличили подмостовый габарит. На путепроводе и подходах к нему установили барьерное и перильное ограждения.