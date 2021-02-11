Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Постпред РФ рассказал об изменении отношения к «Спутнику V» в Евросоюзе
Происшествия
Экспонаты украли из лаборатории института РАН в Петербурге
Политика
В Крыму допустили развал Украины из-за действий Зеленского
Мир
ЕС намерен развить систему поставок водорода из активов под природный газ
Общество
На портале госуслуг появится голосовой помощник с ИИ
Общество
Умерла киновед Наталья Венжер
Общество
В Москве сократят на треть количество коек для заболевших COVID-19
Общество
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом ипотечных платежей
Общество
Более 105,6 млн тестов на COVID-19 провели в России

Тела пяти рабочих обнаружили в бытовке в Солнечногорске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тела пяти рабочих обнаружили в строительном вагончике в Московской области. Об этом в четверг, 11 февраля, проинформировали в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Как уточняется, инцидент произошел в Солнечногорске. Признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

«По предварительным данным, рабочие осуществляли работы по строительству дороги. Предположительно, смерть могла наступить в результате отравления унарным газом», — говорится на официальном сайте СК.

По данному факту проводится проверка, на место выехали правоохранители.

После осмотра места происшествия будут назначены необходимые экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти рабочих. Процессуальное решение будет озвучено позднее.

Ранее в феврале сообщалось, что четыре человека, в том числе ребенок, отравились газом в квартире в подмосковном городе Щелково. По предварительным данным, трое из них погибли, а одного человека доставили в больницу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021