Тела пяти рабочих обнаружили в бытовке в Солнечногорске

Тела пяти рабочих обнаружили в строительном вагончике в Московской области. Об этом в четверг, 11 февраля, проинформировали в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Как уточняется, инцидент произошел в Солнечногорске. Признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

«По предварительным данным, рабочие осуществляли работы по строительству дороги. Предположительно, смерть могла наступить в результате отравления унарным газом», — говорится на официальном сайте СК.

По данному факту проводится проверка, на место выехали правоохранители.

После осмотра места происшествия будут назначены необходимые экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти рабочих. Процессуальное решение будет озвучено позднее.

Ранее в феврале сообщалось, что четыре человека, в том числе ребенок, отравились газом в квартире в подмосковном городе Щелково. По предварительным данным, трое из них погибли, а одного человека доставили в больницу.