Экспонаты украли из лаборатории института РАН в Петербурге

Неизвестные похитили ценные экспонаты из лаборатории Зоологического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, были украдены черепа орангутанов, дымчатых леопардов, ленивцев и других млекопитающих, которые имеют высокую научную и коммерческую ценность. Всего пропало 50 объектов.

Согласно предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 3,5 млн рублей. Сотрудники института обратились в правоохранительные органы. Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

В ноябре сообщалось, что директор Российского государственного военно-исторического архива Александр Приютов заявил в полицию о пропаже ценной исторической бумаги. По его словам, похищен была бумага о высочайшем назначении, приказ государя-императора о назначении нового генерал-губернатора вместо ушедшего в отставку.